×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yanan TIR, 8 kilometre boyunca alevler içinde ilerledi! Korku dolu anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#TIR Yangını#Samsun#TIR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 16:52

Samsun’da hareket halindeyken alev alan ve yaklaşık 8 kilometre yanarak giden boya, tiner ve madeni yağ yüklü TIR’ı, yol kenarında mola verdikleri restoranda görüp cep telefonuyla kayda alan müşteriler büyük panik yaşadı.

Haberin Devamı

Kaza, Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Gürgenyatak mevkisinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Jamaladdin Mamadov’un kullandığı 77 HR 176 plakalı TIR’ın balatalarında yangın çıktı. Alevler dorsedeki yüke sıçradı.

Yanan TIR, 8 kilometre boyunca alevler içinde ilerledi Korku dolu anlar kamerada

Yanan TIR Çetin Y. idaresindeki 34 CTN 252 plakalı otomobile, ardından da Bora U. yönetimindeki 55 KL 832 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bariyerlere savrulan hafif ticari araç, TIR’dan dökülen yanıcı kutularla birlikte yandı. Otomobil sürücüsü Çetin Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Mamadov, frenleri tutmayan TIR’la yaklaşık 8 kilometre ilerledikten sonra araçtan atladı. Mamadov hafif yaralanırken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. TIR tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.

Haberin Devamı

Yanan TIR, 8 kilometre boyunca alevler içinde ilerledi Korku dolu anlar kamerada

TIR'DAN SIÇRAYAN ALEVLER ORMANI YAKTI

TIR’dan saçılan yanıcı maddeler nedeniyle yol kenarında ve ormanda yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kara yolu uzun süre ulaşama kapandı.

Yanan TIR, 8 kilometre boyunca alevler içinde ilerledi Korku dolu anlar kamerada

Çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden açıldı. TIR’ın yanarak ilerlediği anlar araç sürücülerinin ve yol kenarındaki restoranda oturanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, restorandaki müşterilerin panik içinde bağırmaları dikkat çekti. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TIR Yangını#Samsun#TIR

BAKMADAN GEÇME!