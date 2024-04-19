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Yanan otomobilini söndürmeye çalışırken kalp krizinden öldü

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#Yangın#Kütahya#Osman Çubuk
Yanan otomobilini söndürmeye çalışırken kalp krizinden öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 17:14

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Osman Çubuk (76), otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

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Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde oturan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı. Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yanan otomobilini söndürmeye çalışırken kalp krizinden öldü

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#Yangın#Kütahya#Osman Çubuk

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