Yanan otomobilini bakın nasıl söndürmeye çalıştı! Mardin'de ilginç olay kamerada...

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Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın yanında park halindeki 34 DK 949 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada binanın 1’inci katındaki kişi ise alevlere evinin penceresinden kovayla su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.