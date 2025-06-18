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Yanan otomobilini bakın nasıl söndürmeye çalıştı! Mardin'de ilginç olay kamerada...

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Yangın#İlginç Olay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 17:23

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alıp yanan otomobile, yakındaki binanın 1’inci katındaki kişi, evinin penceresinden kovayla su döküp söndürmeye çalıştı.

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Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın yanında park halindeki 34 DK 949 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada binanın 1’inci katındaki kişi ise alevlere evinin penceresinden kovayla su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

Yanan otomobilini bakın nasıl söndürmeye çalıştı Mardinde ilginç olay kamerada...
O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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#Mardin#Yangın#İlginç Olay

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