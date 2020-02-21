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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Yanan kafeteryada iş yeri sahibi ölü bulundu

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Yanan kafeteryada iş yeri sahibi ölü bulundu
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KONYA'da, yangın çıkan kafeteryada, iş yeri sahibi Nevzat Taner T., başından tüfekle vurularak ölmüş halde bulundu. Polis, T.'nin iş yerini ateşe verip, intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Özdoğan Sokak'ta bulunan bir kafeteryada saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiye ile polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Daha sonra içeri giren itfaiye ekipleri, kafeteryanın terasında, iş yeri sahibi Nevzat Taner T.'yi tüfekle başından vurularak ölmüş halde buldu.

Polis, yanında tüfek bulunan T.'nin iş yerini ateşe verip, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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