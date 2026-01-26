×
Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafla tanınan Ali Meşe 93 yaşında öldü

Ocak 26, 2026 13:43

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, 8 yıl önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü fotoğraf karesiyle tanınan Ali Meşe (93) hayatını kaybetti.

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde oturan Ali Meşe’nin evinde, 17 Ocak 2018’de benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştığı sırada yangın çıktı. Ali Meşe’nin eşi, engelli oğlu ve kedisiyle yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ali Meşe'nin yangının ardından kucağındaki kedisiyle, yanan evin önünde çekilen fotoğrafı herkesi derinden etkiledi.

YANGINDAN 4 AY SONRA EVİNE KAVUŞTU

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye’de ve dünyada gündem olan fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Ali Meşe’ye yardım yapılacağını duyurmuştu. Sonrasında Ali Meşe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

‘Ali Dede’ olarak hafızalara kazınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe’nin cenazesinin Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

