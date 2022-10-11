Yanan evde üzerine dolap devrildi, hayatını kaybetti

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Yangın, Gökmedrese Mahallesi Arzu Sokak'ta sabah saatlerinde Cavit Kol'a ait tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle çıkan yangında alevler evi sardı. Evden çıkmaya çalışan Kol'un üzerine kıyafet dolabı devrildi.

İhbarla adrese gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dolabın altında, Kol'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kol'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cavit Kol'un komşusu Mustafa Menç, "Yangını komşuların haber vermesiyle duyduk. İtfaiye yangına müdahale etti. İçeriye girdik, üzerine dolap düştüğü için belli bir müddet bulunamadı. Daha sonra bulunduğunda vefat ettiğini öğrendik. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı söylendi” dedi.