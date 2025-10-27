×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yanan cesedin kimliği unutulan anahtarlık sayesinde keşfedildi: 14 gözaltı!

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Nusaybin#Cinayet
Yanan cesedin kimliği unutulan anahtarlık sayesinde keşfedildi: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 11:57

Mardin'de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği, cesedin yanında bulunan anahtar sayesinde tespit edildi. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle cinayetle ilişkili olduğu belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında silahla vurulduktan cesedi yanmış halde bulunan kişinin kimliği, olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak belirlendi. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

UNUTULAN ANAHTAR SAYESİNDE BULUNDU!

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim’de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde tespit edilen 3 anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 3 Haziran’dan beri kayıp olan Ramazan Er’e ait olduğunu belirledi.

Yanan cesedin kimliği unutulan anahtarlık sayesinde keşfedildi: 14 gözaltı


14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı. Ramazan Er’in alacak meselesi nedeniyle otomobilde öldürüldüğü, cesedin Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı belirlendi.

Haberin Devamı

Yanan cesedin kimliği unutulan anahtarlık sayesinde keşfedildi: 14 gözaltı

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yanan cesedin kimliği unutulan anahtarlık sayesinde keşfedildi: 14 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Nusaybin#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!