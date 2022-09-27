Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat için hazırlıklara başlandı

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Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos 2022 tarihinde yangın çıktı. Çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edildi. Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtildi. Hastanede hasar tespit çalışmaları sırasında enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyalar hastane yönetimi aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

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TADİLAT YAPILACAK

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı. Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler için malzemeler hastaneye getirildi. Tadilat çalışmalarının, ekim ayı itibariyle ilk olarak bakımevi binası çatısından başlatılacağı öğrenildi. Çatı tadilatının aralık ayında bitirilmesi bekleniyor. Bazı noktalara iskele kurulurken hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi.