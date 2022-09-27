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Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat için hazırlıklara başlandı

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#İstanbul#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın
Yanan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat için hazırlıklara başlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 09:28

Balıklı Rum Hastanesi'nin yangında zarar gören binasının tadilatı için hazırlıklara başlandı. Bazı noktalara iskele kurulurken, hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi.

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Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos 2022 tarihinde yangın çıktı. Çatıyı saran alevler nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edildi. Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat için hazırlıklara başlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtildi. Hastanede hasar tespit çalışmaları sırasında enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyalar hastane yönetimi aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

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Yanan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat için hazırlıklara başlandı

TADİLAT YAPILACAK

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı. Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler için malzemeler hastaneye getirildi. Tadilat çalışmalarının, ekim ayı itibariyle ilk olarak bakımevi binası çatısından başlatılacağı öğrenildi. Çatı tadilatının aralık ayında bitirilmesi bekleniyor. Bazı noktalara iskele kurulurken hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi. 

Yanan Balıklı Rum Hastanesinde tadilat için hazırlıklara başlandı

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#İstanbul#Balıklı Rum Hastanesi#Yangın

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