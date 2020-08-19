'Yanan alanların her bir metrekaresine, bölgeye uygun fidanlar dikiyoruz'

Orman Genel Müdürü Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa'nın 169'uncu maddesi gereği yanan alanların en geç 1 yıl içinde yeniden ağaçlandırıldığını belirtti. Bu yerlerin hiçbir koşulda tarıma, hayvancılığa veya imara açılamayacağını hatırlatan Karacabey, "Türkiye'de yanan ormanlık alanlardan imara açılmış veya başka maksatla kullanılmış 1 metrekare dahi ormanlık alan bulunmamaktadır. Yanan alanların her bir metrekaresine o bölgeye uygun fidanlar dikiyoruz. Yeniden bir orman ve ekosistem oluşması için 21 bin personelimizle büyük mücadele veriyoruz. Bu yıl yaklaşık 4 bin 99 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü Türkiye'de her yıl yaşanan yangınlar nedeni ile sadece ağaçlar değil pek çok hayvana yuva olan orman ekosisteminin de yok olması söz konusudur" dedi.

'YENİDEN EKOSİSTEM OLMASI 80 YILI BULUYOR'

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"181 yıldır ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan OGM, orman yangınlarından zarar gören alanları en geç 1 yıl içinde ağaçlandırarak tekrar orman vasfına dönüştürüyor. Yangından zarar gören orman alanlarında en kısa sürede yanan ağaçların kesimi ve sahadan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Bu alan için teknik heyetin hazırlamış olduğu projeye göre, ormancılık teknikleri ile aynı yıl içinde rehabilitasyon, tensil veya ağaçlandırma çalışmaları ile tekrar ormanlaştırıyoruz. Ancak yaptığımız tüm çalışmalara karşın yeniden bir ekosistem olması uzmanlara göre 80 yılı bulmaktadır. Ağaçlandırmak kolay ama o canlı varlığını yeniden inşa etmek çok zor."

Yangından sonra aynı alanlara arı kovanları ve bal miktarını artıracak fıstık çamı, akasya, biberiye, kekik ve lavanta gibi bitkiler de dikildiğini kaydeden Orman Genel Müdürü Karacabey, "Böylece orman köylümüze ekonomik olarak destek de sağlıyoruz" dedi.