Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarıUğur Şahin tek tek açıkladı... Aşı olanlara flaş uyarı#Uğur Şahin
Pınar Gültekin cinayeti ABDden şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...Pınar Gültekin cinayeti! ABD'den şifre geldi, telefon incelendi ve işte sonuç...#Pınar Gültekin
Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?#Kim Jong Un
Son dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesiSon dakika... İşçi ve memurlara flaş vergi düzenlemesi#Memur
Tüm gözler yılın son Kabinesinde Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...Tüm gözler yılın son Kabinesi'nde! Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak: Emekli ve memur zammı...#Kabine Toplantısı
Aman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı İstanbul için saat verildiAman dikkat… Sağanak ve kar uyarısı! İstanbul için saat verildi#Kar Yağışı
Görülmemiş yağmacılık Yakayı böyle ele verdilerGörülmemiş yağmacılık! Yakayı böyle ele verdiler #ABD
Emine Erdoğan ve Bakan Özerden özel öğrencilere eğitim materyaliEmine Erdoğan ve Bakan Özer'den özel öğrencilere eğitim materyali#Ankara
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Papa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durumPapa canlı yayında uyardı: Neredeyse şeytani bir durum#Papa
2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşacak! İlk etabı 2022 sonunda tamamlanacak#Efes Antik Kenti
2022de burçları neler bekliyor Hem parayı hem aşkı bulacaksınız2022'de burçları neler bekliyor? Hem parayı hem aşkı bulacaksınız
Patronum bana OK dedi Yoksa başım dertte miPatronum bana 'OK' dedi! Yoksa başım dertte mi? #İş Hayatı
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Tepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattıTepkilerin ardından istifa etti... İHA kameramanı yaşadığı şoku anlattı!#Muharrem Sarıkaya
HABERLERGündem Haberleri

Yanan ahır ve samanlığına müdahaleyi korkuyla izledi

#Bolu#Yangın#İtfaiye

BOLU'da çıkan yangında, bir evin yanındaki ahır ve samanlık yandı. Ev sahibi Münevver Çırpan'ın (82) korkuyla izlediği yangını, ekipler eve sıçramadan söndürdü.

Haberin Devamı

Yumrukaya köyü Çukur Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında, Münevver-Mehmet Çırpan çiftinin oğulları Metin Çırpan ile yaşadığı 2 katlı evin bitişiğindeki samanlık ve ahırda yangın çıktı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, köylülerin de yardımıyla ahırdaki 12 koyun dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ahır ve samanlıktan yükselen alevlere müdahale etti. Yangını korkuyla izleyen Münevver Çırpan'ı, yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Yangın, eve sıçramadan söndürüldü, küle dönen ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Yangın#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan
ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron