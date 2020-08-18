Yan yatan kamyoneti kamyona bağlanan halatla doğrultup, yoluna devam etti

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Karalar Mahallesi'nde meydana geldi. Nazif Erdoğan (45) yönetimindeki 16 BT 152 plakalı kamyonet, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası kamyonetin sürücüsü, yoldan geçen bir kamyon şoföründen yardım istedi. Kamyonet, kamyona bağlanan halatla çekilerek düzeltildi.

Şoför Nazif Erdoğan, çalıştırdığı kamyonetiyle yoluna devam etti.