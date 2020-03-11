Yan yana saf tuttular

Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, eski bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Koronavirüs nedeniyle tokalaşmama geleneğini sürdüren Erdoğan, cenazeye katılanları elini kalbine götürerek selamladı. Gül, cami girişinde Akşener ile ayak üstü sohbet etti, Davutoğlu ile de uzaktan selamlaştı. Cenazede Erdoğan, Gül, Şentop, Karamollaoğlu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu. Törenin başında bir süre yan yana olan Erdoğan ve Gül konuşmadı. Erdoğan, Gül, Şentop, Davutoğlu ve Karamollaoğlu, Kazan’ın tabutunu birlikte omuzladı. Kazan, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.