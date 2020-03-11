MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYan yana saf tuttular
GeriGündem Yan yana saf tuttular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Yan yana saf tuttular

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Yan yana saf tuttular
Abone Olgoogle-news

Ankara’da hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, eski bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Koronavirüs nedeniyle tokalaşmama geleneğini sürdüren Erdoğan, cenazeye katılanları elini kalbine götürerek selamladı. Gül, cami girişinde Akşener ile ayak üstü sohbet etti, Davutoğlu ile de uzaktan selamlaştı. Cenazede Erdoğan, Gül, Şentop, Karamollaoğlu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu. Törenin başında bir süre yan yana olan Erdoğan ve Gül konuşmadı. Erdoğan, Gül, Şentop, Davutoğlu ve Karamollaoğlu, Kazan’ın tabutunu birlikte omuzladı. Kazan, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yan yana saf tuttular

False
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle