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'Yan baktın' tartışmasında kan aktı! Takip edip şantiyede dehşet saçtılar

#İstanbul#Ataşehir#Muratcan Atmaca
Yan baktın tartışmasında kan aktı Takip edip şantiyede dehşet saçtılar

İstanbul Ataşehir'de bir inşaat şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Muratcan Atmaca (21), 'yan baktın' tartışmasında boğaz ve kasığından bıçaklandı. Olay yerinden kaçan saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. Hastanede tedavi altına alınan Atmaca'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Barbaros Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde perşembe günü saat 20:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre güvenlik görevlisi Muratcan Atmaca, işe giderken yolda karşılaştığı saldırganla 'yan baktın' tartışması yaşadı.

Yan baktın tartışmasında kan aktı Takip edip şantiyede dehşet saçtılar

TAKİP EDİP GÜVENLİK KULÜBESİNDE BIÇAKLADILAR

Yaşanan gerginlik sonrası inşaat şantiyesine giden Atmaca'yı iki kişi takip etti. Güvenlik kulübesine giren saldırganlar, Atmaca'yı defalarca bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Atmaca'nın boğazından ve kasığından yaraladığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Atmaca'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Yan baktın tartışmasında kan aktı Takip edip şantiyede dehşet saçtılar

"DOĞRUDAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİLER"

Güvenlik görevlisinin abisi Eray Atmaca, "Kardeşimi doğrudan öldürmeye teşebbüs etmişler. Ameliyatı iyi geçti, şu an iyi" dedi.

Amcası Sezer Atmaca ise sokakta 'Niye bakıyorsun' diye çıkışan şüphelilerin, iş yerine kadar takip edip bıçakla saldırdığını söyledi.

Yan baktın tartışmasında kan aktı Takip edip şantiyede dehşet saçtılar

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Polis saldırı olayıyla ilgili başlattığı soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde iki şüphelinin şantiyeye geldikten sonra doğrudan güvenlik kulübesine girdiği, Atmaca'ya defalarca bıçakla saldırdıktan sonra kaçtığı görülüyor.

 

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#İstanbul#Ataşehir#Muratcan Atmaca

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