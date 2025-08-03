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"Yan baktın" tartışmasında 6 kişi darp etti

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#Yan Bakma Tartışması#Darp#Aksaray
Yan baktın tartışmasında 6 kişi darp etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 20:52

Aksaray'da 6 kişi, "Yan baktın" tartışmasında bir kişiyi darp ederek hastanelik etti.

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Olay, gece yarısı Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede esnaflık yapan Mustafa D. (30) dükkanını kapatıp yaya olarak bulvardan geçtiği esnada iddiaya göre 6 kişinin küfür ve hakaretine maruz kaldı. Şahısları uyaran adamın üzerine yürüyen 6 kişi, Mustafa D.'yi darp etti.

Yan baktın tartışmasında 6 kişi darp etti

6 ŞÜPHELİ DARP ETTİ

"Kavgaya gerek yok" demesine rağmen şahsı darp eden 6 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilere yönelik araştırma yaparken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şahısların kimliklerini tespit eden polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.

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#Yan Bakma Tartışması#Darp#Aksaray

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