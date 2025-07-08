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'Yan baktın' tartışması kanlı bitti, bir kişi hayatını kaybetti

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#Cinayet#Lüleburgaz#Yan Bakma Tartışması
Yan baktın tartışması kanlı bitti, bir kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 20:03

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dükkan önünde oturan Cengiz Çeltikli, 'yan baktın' nedeniyle çıkan tartışmada Ufuk Y., tarafından öldürüldü.

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Olay, saat 16.30 sıralarında İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Berber dükkanı önünde oturup çay içen Cengiz Çeltikli ile yoldan geçen Ufuk Y. arasında iddiaya göre, 'yan baktın' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ufuk Y. üzerinde taşıdığı tabanca ile Cengiz Çeltikli'ye ateş açtı. Çeltikli, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Ufuk Y. ise olay yerinden kaçtı.

Yan baktın tartışması kanlı bitti, bir kişi hayatını kaybetti

BİR KİŞİ HAYATINI K AYBETTİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Çeltikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çeltikli'nin cansız bedeni Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan zanlı Ufuk Y., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Cinayet#Lüleburgaz#Yan Bakma Tartışması

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