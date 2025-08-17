×
Gündem Haberleri

'Yan baktın' kavgası kanlı bitti

Avcılar’da sokakta karşılaşan komşular Hamit A.(62) ile Emrah Demir(36) arasında yan bakma meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., bıçakla komşusu Emrah Demir'e saldırdı. Ağır yaralanan Demir, hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 612. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Hamit A. ile Emrah Demir, yan bakma sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla Emrah Demir'e saldırdı. Bıçaklanan Demir kanlar içerisinde yerde kalırken, Hamit A. olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

