‘Yan baktın’ cinayetinde 3 kişi cezaevinde

Olay, önceki gün akşam saatlerinde kent merkezinde bir kafede meydana geldi. Kafede 3 kız arkadaşıyla oturan Kenan Tayyip Yılmaz ile yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. arasında yan bakma bahanesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kafe dışındaki otoparka taşındı. Burada M.D.T. yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz’a saldırdı.

Kavgayı ayırmak istediği öne sürülen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken bir mermi park halindeki araca isabet etti. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan Kenan Tayyip Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 şüpheli ise olay yerinin yakınında bıçak ve silah ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.