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'Neden baktın' kavgasında dövülerek öldürüldü

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#Adana#Kavga#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:58

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokakta hareketsiz bulunup, 5 gün sonra hastanede hayatını kaybeden Erkin Karaaslan'ın (56) tartıştığı Caner Zerayalp tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Karaaslan'a kafa atıp, yumruklayan Caner Zerayalp (39), ifadesinde, "Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip, bana küfretti ve üzerime yürüdü" dedi.

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Yalnız yaşayan Erkin Karaaslan'ı, 17 Mayıs'ta İstiklal Mahallesi'nde, sokakta hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü

Durumu ağırlaşan Karaaslan, 22 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphesi ile çalışma başlattı. Karaaslan'ın olay günü komşusu Hakan Y.'nin yeğeni Caner Zerayalp ile tartıştığı, şüphelinin Karaaslan'a kafa atıp, yumrukladığı ardından da kaçtığı belirlendi.

Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü

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'KÜFRETTİ VE ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Harekete geçen polis, Caner Zerayalp'i Kuruköprü Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde yakaladı. Polisteki ifadesinde Zerayalp, "Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin, bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Birden sinirlenip, bana küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp, yumrukladım" dedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Caner Zerayalp, tutuklandı.

Neden baktın kavgasında dövülerek öldürüldü

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#Adana#Kavga#Adana Haberleri

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