×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yan bakma tartışması kavgaya döndü, saldırgan anne ve oğlunu yaraladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 11:39

Aksaray'da oğullarının karıştığı yan bakma kavgasını ayırmak isteyen anne, saldırganın tekme ve tokatlarının hedefi oldu. Saldırganın bıçak darbeleri sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Haberin Devamı

Aksaray’da iki grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada, Murat A. (24), kardeşi Çağrı A. (16) ve annesi Fatma A. (46) yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN DARBEDİLDİ 

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir marketin önünde meydana geldi. Kerim A. (28) ile yolda karşılaştığı Murat A. ve kardeşi Çağrı A. arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Bu sırada Kerim A., eline geçirdiği taşla Murat A.'nın başına vurdu. Oğullarının kavga ettiğini görüp gelen ve ayırmaya çalışan Fatma A. da Kerim A.'nın tekme ve yumrukla saldırması sonucu darbe aldı.

Haberin Devamı

ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Anne Fatma A., kanlar içinde yere yığılan oğlu Murat A.'nın başında bekleyip ağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kardeş ve anne ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan, Kerim A. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

BAKMADAN GEÇME!