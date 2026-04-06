Yan bakma tartışması kavgaya döndü, saldırgan anne ve oğlunu yaraladı

Aksaray’da iki grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada, Murat A. (24), kardeşi Çağrı A. (16) ve annesi Fatma A. (46) yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN DARBEDİLDİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir marketin önünde meydana geldi. Kerim A. (28) ile yolda karşılaştığı Murat A. ve kardeşi Çağrı A. arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Bu sırada Kerim A., eline geçirdiği taşla Murat A.'nın başına vurdu. Oğullarının kavga ettiğini görüp gelen ve ayırmaya çalışan Fatma A. da Kerim A.'nın tekme ve yumrukla saldırması sonucu darbe aldı.

ANNE VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Anne Fatma A., kanlar içinde yere yığılan oğlu Murat A.'nın başında bekleyip ağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kardeş ve anne ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan, Kerim A. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.