'Yan bakma' kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürülmüştü! Konya'daki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 12:20

Konya'da iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan silahlı kavga sırasında sokakta bulunan ve boynundan vurularak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın’ın vurularak yere düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişiden tabancayla ateş açanlar Ferhat U.’nun 15 suç kaydı ve Doğukan İ.’nin de 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Taksiyle mahalleye gelen Ferhat U. Doğukan İ. ve Ahmet A. (26) ile Nedim Kaçın ve Ali Tuğral arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan Ferhat U. ile Doğukan İ., tabancayla, Kaçın ve Tuğral’a ateş açtı. Ali Tuğral bacağından, Nedim Kaçın karnından, bu sırada sokakta bulunan kuzeni Yıldım Kaçın da boynundan yaralandı. 3 şüpheli ise geldikleri taksiyle kaçtı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ali Tuğral’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 YAŞINDAKİ YILDIRIM’IN VURULDUĞU AN KAMERAYA YANSIDI

Sokakta yaşanan tartışmanın ardındın silah sesleri üzerine kaçmaya başlayan Yıldırım Kaçın’ın vurularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun vurulduktan sonra ayağa kalkmaya çalıştığı, ancak yere yığıldığı görülüyor.

BİRİNİN 15, DİĞERİNİN 17 SUÇ KAYDI VAR

Çalışma başlatan polis, olayda silah kullanan Ferhat U. ve Doğukan İ. ile yanlarında bulunan Ahmet A.’yı saklandıkları evlerde, olayda kullandıkları 2 tabancayla gözaltına aldı. Bugün Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan Ferhat U.’nun 15, Doğukan İ.’nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

