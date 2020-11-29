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Gündem
Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 29.11.2020 - 00:25 | Son Güncelleme:

Yan bakma kavgası kanlı sonlandı!

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Yan bakma kavgası kanlı sonlandı!
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Kayseri'de ’yan bakma’ nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada T.T. (20) sol omzundan yaralandı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi, Özcan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, T.T. ile D.Ö. arasında ’yan bakma’ nedeniyle sözlü tartışmaya çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda D.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla T.T.’yi sol omzundan bıçakladı. Kanlar içinde kalan T.T., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın şüphelisi D.Ö. ise polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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