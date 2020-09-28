Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir talep geldi. 12 yaşındaki Yaman Dünya Barış Parkında yer alan ve ekipler tarafından düzenleme sebebiyle farklı bir bölgeye kaldırılan salıncağın yeniden aynı yerine konulmasını istedi. Sadece o salıncakta ayaklarının yere değmediğini söyleyen Yaman, kendisi ve arkadaşları için o bölgede yer alan ve kaldırılan salıncağın tekrar aynı bölgeye konulmasını talep etti. Başkan Akpolat da Yamanın bu isteğini göz ardı etmeyerek ekiplere talimat verdi. Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye Yamanın istediği gibi yüksek bir salıncağı yeniden kurdu. Yaman da ekipler çalışma gerçekleştirirken parka davet edildi ve ekiplerin salıncağı kurma çalışmalarına bizzat şahit oldu.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a isteğini geri çevirmediği için teşekkür eden Yaman Deniz, süreci şu şekilde anlattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a parkımızda salıncak olmadığını dile getirdim. Sonra beni buraya çağırdılar ve istediğim salıncağı kuracaklarını söylediler. Şu anda işte o bölgedeyiz. Mesajıma döndükleri için çok şaşırdım, açıkçası beklemiyordum böyle bir şey. 25 bin takipçisinden beni seçti ben şaşırdım yani. Beşiktaş Belediyesine ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyorum





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Yaman Denizin yeni salıncağına bindiği görüntüleri paylaştı ve duygularını şu sözlerle dile getirdi: Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Beşiktaş'taki çocuklarımızın dileklerini gerçekleştiriyor, hayatlarını güzelleştiriyoruz.



