Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü, ağır yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi Orman İşletme Şefliği tarafından sürdürülen ağaç kesim alanında meydana geldi. Bölgede ağaç kesiminde çalışan Hüseyin Bayraktar’ın kullandığı ve tomrukların taşındığı iş makinesi, kontrolden çıktı. İş makinesi, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, Bayraktar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yuvarlandığı yerden çıkarılan Bayraktar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



​Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.