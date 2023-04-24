Yamaçtan ölüme...

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Sümeyye Alın kullandığı paraşüt, denizin üzerinde seyrederken kontrolden çıktı. Çelik ile Al, metrelerce yükseklikten denize düştü. Denizde paraşüte dolanan ikili, ardından bekleyen bota alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülsüm Çelik hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Sümeyye Al’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Türk Hava Kurumu (THK) pilot eğitmeni Ergun Ulu, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öğrenci tandem pilotu Sümeyye Al, tek başına uçuş lisanslarını almış olup tandem yamaç paraşütü için eğitimi sonunda kontrol sınavında bu acı olay yaşamıştır.



‘KONTROL UÇUŞUYDU’



Kazaya konu uçuş ticari bir faaliyet olmayıp kontrol uçuşudur. Alanya gibi yılda 50 bin civarında uçuş yapılan bir bölgede 25 yıllık dönemde ilk defa böyle bir olayla karşılaşmış olmak bile herkes için oldukça üzücüdür. Tüm yamaç paraşütü camiası adına yaralıya acil şifalar, müteveffaya ise Allah'tan rahmet ile kederli ailesine ve yakınlarına da başlığı ve sabırlar diliyoruz.”



