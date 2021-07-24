'Yamaçlara bina yapmayın n'olur'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün incelemelerde bulunmak üzere, sel ve heyelan nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği memleketi Rize’nin Güneysu ilçesini gitti. Otobüs üzerinden hemşehrilerine seslenen Erdoğan özetle şunları söyledi:

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

“Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek, şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur, şurada, şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Görüyorsunuz bu çaylıklar azot gübresi ile beraber toprağı ne yapıyor, eritiyor, eritiyor ve o bir balçığa dönüşüyor, o balçığa dönüştükten sonra da o binalar her an kayma ile karşı karşıya kalıyor. Afet haberini aldığımız andan itibaren gerek bakanlarım gerek milletvekili arkadaşlarım, hepsi kurumlarla beraber arama-kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye geldiler. Şu ana kadar ilimizde 328’i arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede ve iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur. Acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

DAHA GÜZEL İMAR EDECEĞİZ

Hasar tespit çalışmaları yapıldı. TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede, proje çalışmalarını başlattık. Köylerde altında ahır deposu üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz.

Afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut, yine köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. İnşallah 1 sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel imar edeceğiz.

KÜRESEL ISINMA İLAHİ DENGEYİ BOZDU

Allah, dünyayı bir ölçü ve denge üzerine yaratmıştır. Bu ilahi ölçü korundukça insan esenlik ve huzur bulur. Bu dengenin kaybolması durumunda ise felaketler ve sıkıntılar kaçınılmaz olur. Denge bozulunca rahmet olarak gördüğümüz yağmur bir afete dönüşür. Küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Hava olaylarının daha sert yaşanmasından iklim değişikliğine, kuraklıktan afetlere kadar pek çok alanda bu bozulmanın etkilerini görüyoruz. Bu tür durumlarda insan, bilerek ya da bilmeyerek, kendi felaketini de kendi hazırlıyor.”

Selden etkilenen Arhavi ilçesine de giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki çalışmaları hem havadan hem de karadan inceledi. Burada vatandaşlara da seslenen Erdoğan, zarar tespit çalışmasının devam ettiğini belirterek, "En kısa zamanda sizlere gerekli olan ödemeleri yapmak suretiyle inşallah bu zarar tespitinden sizleri kurtarmanın gayreti içerisindeyiz " diye konuştu.

RİZE LİMANI'NA ZORUNLU İNİŞ

Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Arhavi dönüşünde sağanağın etkisini arttırması üzerine Rize Limanı'na inmek zorunda kaldı.

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