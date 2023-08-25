Yamaç seferberliği

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Isparta Atabey’e bağlı Harmanören köyünde önceki gün 17.00 sıralarında dedesinin elma bahçesinin yan tarafındaki tarlada ağabeyiyle oynayan 2.5 yaşındaki Yamaç Metin, daha önceden kazılıp açık bırakılmış 10 metrelik sondaj kuyusuna düştü. Ağabeyinin, annesi Fatma Metin’e haber vermesinin ardından olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine getirilen iş makinelerinin yardımıyla Yamaç’ın düştüğü sondaj kuyusunun yan tarafında çukur kazıldı.

‘DAYAN ANNEM’

Sondaj kuyusunun daha derin ve dar olması nedeniyle hassas çalışma yürüten ekipler, içeriye ışık tutarak, Yamaç ile konuştu. Zaman zaman sondaj kuyusunun başına gelen Fatma Metin de “Yamaç, annem, aşkım dayan, abiler geliyor seni alacaklar” diye seslenerek, oğluna moral verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı. Sondaj kuyusunun yanında açılan çukuru adım adım genişleten ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonunda Yamaç’a ulaştı. Bulunduğu yerden ekipler tarafından alınan Yamaç, iş makinesinin kepçesiyle yukarı çıkartıldı. Fatma Metin kurtarma ekibindekilere de sarılarak teşekkür etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalvaç Metin, hastaneye kaldırıldı.