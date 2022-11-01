Yamaç paraşütüyle yere çakılan uzman çavuş Hakan Özkaya ağır yaralı

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Olay, 30 Ekim'de Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yamaç paraşütü ile uçuş yapan Uzman Çavuş Hakan Özkaya, iniş sırasında dengesini kaybedip yere çakıldı. Özkaya'nın yardımına bölgedeki diğer sporcular koştu.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özkaya'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Özkaya'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'PEK TERCİH ETTİĞİMİZ BİR BÖLGE DEĞİL'

Samsun Yamaç paraşütü Kulübü Kurucu Başkanı Mustafa Yılmaz, Hakan Özkaya'nın tecrübesinin olmadığını ve gerekli brifingleri almadan uçuş yaptığını belirterek, "Olayı görmedik ama bu bölgede tanıdığımız bir pilot arkadaş değil. Deneyimli olduğunu da düşünmüyorum. Deneyiminizin olmadığı bölgede, temkinli uçmak gerekiyor. Ne olacağını göremiyorsunuz ancak uçarak fark ediliyor. Çok üzüldük. Böyle bir kazanın yaşanması hepimizi üzdü. Keyifle yaptığımız bir spor. İstiyoruz ki; böyle kazalar duymayalım. Kimse bu tarz olaylar yaşamasın. Kazanın oluş biçimi hakkında kimsenin bilgisi yok. İniş yaptığı bölge, kapalı bir bölge. Bizim iniş için pek tercih ettiğimiz bölge değil. İniş ve çıkışta uygun olan hava akımları var; o bölge de uygun olmayan bir bölgeydi. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama gördüğüm kadarı ile sağ tarafı üzerine düşmüş. Tanımadığımız bölgelerde uçarken; yerel pilotlardan bilgi almak ve deneyimli pilotların tavsiyelerine uymak çok önemlidir" dedi.

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