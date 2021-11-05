Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama 81 ile genelge gönderildiEkmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama! 81 ile genelge gönderildi#Ekmek Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadıCumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Futbolda şike kumpasında yeni gelişme Aralarında Zekeriya Öz de var… İddianamede Aziz Yıldırım detayı'Futbolda şike' kumpasında yeni gelişme! Aralarında Zekeriya Öz de var… İddianamede Aziz Yıldırım detayı#FETÖ
Altın yatırımcısı nefesini tuttu Gözler 15.30’daAltın yatırımcısı nefesini tuttu! Gözler 15.30’da#Altın Fiyatları
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Savunmada dev adım İmzalar bugün atıldıSavunmada dev adım! İmzalar bugün atıldı#Savunma Sanayii
Suçlu gen bulundu... Ağır hastalık ve ölüm riskini ikiye katlıyor'Suçlu gen' bulundu... Ağır hastalık ve ölüm riskini ikiye katlıyor!#Koronavirüs
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Dünyaya yeni müjde Yeni oran belli oldu: Yüzde 89Dünyaya yeni müjde! Yeni oran belli oldu: Yüzde 89#Koronavirüs
4. kez baba olmaya hazırlanıyor 4. kez baba olmaya hazırlanıyor!#Tolga Karel
George Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyorGeorge Clooney: İkizleri doğduktan sonra aşçı oldu, çamaşırcı oldu ama film çekmeye de vakit buluyor#George Clooney
Yıl 2008... Abimin arşivindenYıl 2008... Abimin arşivinden!#Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı

#Tekirdağ#Yamaç Paraşütü#Elektrik Telleri

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağı'ndan atlayış yapan Serkan Kılıç’ın paraşütü elektrik tellerine takıldı. Yaralanan ve havada asılı kalan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç paraşütü pilotları kurtardı.

Haberin Devamı

Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç’ın yamaç paraşütü arızalandı. Kılıç’ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı.

Bu sırada bölgeden geçen bir motosikleti, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına bildirdi.

Pilotlar Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.

Gözden Kaçmasın

Fethiyedeki festivalde korku dolu anlar Ölüm kalım savaşıFethiye'deki festivalde korku dolu anlar! Ölüm kalım savaşıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Yamaç Paraşütü#Elektrik Telleri

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı