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Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti! Okul müdürü Cengiz Gültekin'e acı veda

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#Ankara#Okul#Cenaze
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 14:39

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin'in (45), Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşerek yaşamını yitirdiği kazanın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bu sırada görüntüyü çeken kişinin, paraşütü kastederek "Aç şunu" dediği duyuldu. Öte yandan Gültekin için Hıfzı Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlenirken ailesi gözyaşları içinde kaldı.

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Çevresinde yamaç paraşütüne merakı ile tanınan, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin, dün bir grup ile Ankara'nın Ayaş ilçesindeki paraşüt tepesi mevkisinde yamaç paraşütüyle atladı. Evli ve 2 çocuk babası Gültekin, bir süre sonra zemine düşerek hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kütahya'ya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Cengiz Gültekin'in, paraşütünün kanadının açılmaması nedeniyle havada savrulduğu ve 20 metre yükseklikten hızla yamaca düştüğü görüldü.

Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda

Bu sırada görüntüyü çeken kişinin, paraşütü kastederek "Aç şunu" dediği duyuldu.
Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda

Gültekin yere düştükten sonra çevredekilerin yaptığı ilk müdahale de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde Gültekin'e kalp masajı yapıldığı, bu sırada başında bulunan diğer yamaç paraşütü sporcularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda

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Öte yandan kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiği, hava şartlarının uygun olduğu ve o sırada havada başka yamaç paraşütlerinin de olduğu belirtildi.

Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda

EŞİ VE ÇOCUKLARI, CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada zemine düşen, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin (45) cenazesi, görev yaptığı Manisa'nın Ahmetli ilçesine getirildi. Gültekin için Hıfzı Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda


Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda

Cenazeye Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cendel Akçay, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Yılmaz, ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı.
Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda

Cenazede Gültekin'in eşi Çiğdem Gültekin (44), kızı Enzel Gültekin (14) ve oğlu Alperen Gültekin (9), ayakta durmakta güçlük çekerken, uzun süre gözyaşı döktü.

Enzel Gültekin'i, babasının görev yaptığı okulun öğrencileri teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Cengiz Gültekin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kütahya'nın Simav ilçesi Kuşu beldesine gönderildi.
Yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetmişti Okul müdürü Cengiz Gültekine acı veda

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#Ankara#Okul#Cenaze

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