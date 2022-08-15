Yamaç paraşütü pilotları, havada çarpıştı! O anlar kamerada

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Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1700 metredeki pistinde yamaç paraşütü pilotları Özgür Taylan Karakoç (35) ile Uğurcan Dağdeviren (29), yolcularıyla atlayış yaptı. Aynı anda kalkış yapan pilotların paraşütleri, atladıkları yerden yaklaşık 5 metre sonra havada birbirine dolandı.

Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, pilotlar Karakoç ve Dağdeviren ile Çinli Heyuan Weng (22) ve Meltem Kılıç'ı (32) çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.