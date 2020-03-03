Yalta konferansı nedir? Yalta konferansı ve tarihi

Yalta Konferansı İkinci Dünya Savaşı sonrasında toplanan en önemli ve meşhur konferanslardan birisidir.



Yalta Konferansı Nedir?

Yalta’da 4 ile 11 Şubat 1945 yılında bu konferans toplandı. Konferansın meşhur olmasındaki neden ise konferansı düzenleyen kişilerdir. Yalta Konferansı ABD Başkanı Ruzvelt, İngiliz Başbakanı Çörçil ve Rus lideri Stalin arasında yapıldı. Konferans içeriğinde Almanya’nın mağlup olmasından ötürü ülkenin geleceği hakkında görüşüldü. Konferansta başta Almanya olmak üzere önemli kararlar alındı.

Yalta Konferansı Tarihi

Yalta Konferansı 4 - 11 Şubat 1945 tarihinde yapılan bir konferanstır. Roosevelt, Churchill ve Stalin'in bir araya gelmesi ile düzenlenen konferans, Kırım'ın Yalta kasabasında yapılmıştır. Bu sebeple konferans ismini yapıldığı kasabadan almıştır. Kısa bir konferans olmakla beraber içerik ve önem yönünden oldukça güçlüdür. Çünkü konferansta özellikle Almanya ve Naziler ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. Konferansın önemi de bu kararlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır.



Yalta Konferansı Önemi

Yalta Konferansı farklı ülkelerden gizli tutulan bir konferanstır. Yalta Konferansı gizli olduğu için "Argonaut" kod adıyla anılıyordu. Konferans içerisinde en çok Almanya'nın bölünmesi konuşulmuştur. Yalta Konferansı'nda bazı kararlar da alındı. Bu kararlar;

- Birleşmiş Milletlerin bir an önce kurulması,

- Özgür Avrupa Bildirgesi'nin imzalanması,

- Bu bildirge ile özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde daha demokratik bir gelecek kurulması,

- Polonya'nın sınır ve topraklarının durumu,

- ABD ile Japonya arasında süren savaşın zaferle sonuçlandırılması şeklinde kararlar alınmıştır.

Soğuk savaşın ilk temelleri Yalta Konferansı'nda atılmıştır. Ayrıca bu konferansta iki kutuplu dünya düzeni de oluşturulmuştur. Doğu Avrupa ülkelerinde ikiye bölünmeler olmuştur. Çünkü Doğu Avrupa ülkeleri bu konferanstan sonra Sovyetlerin etkisine girmiştir. Genellikle Almanya'nın askeri durumunu ve savaş halini inceleyen bir konferanstır. Bu konferans sonrasında da Almanya'nın nasıl yok edileceği ve sonuçlarının ne olacağı hakkında bilgiler paylaşılmıştır.