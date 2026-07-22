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Yalova’dan acı haber... Askeri öğrenci eğitim şehidi

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#Yalova#Askeri Öğrenci#Hava Kuvvetleri
Yalova’dan acı haber... Askeri öğrenci eğitim şehidi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

Yalovadaki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, şehit oldu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda önceki gün 17.00 sıralarında, eğitim sırasında Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin ile 3 askeri öğrenci rahatsızlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Veli Bilgin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNEŞ ÇARPMASI MI

Güneş çarpması sonucu şehit düştüğü değerlendirilen Veli Bilgin, dün memleketi Niğde'de toprağa verildi. Milli Savunma Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Yalova 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı’nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı. Geçtiğimiz yıl da temmuz ayında İskenderun’da uzun süre güneşte kalma sebebiyle iki asker şehit olmuştu.   

 

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#Yalova#Askeri Öğrenci#Hava Kuvvetleri

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