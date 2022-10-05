Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

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Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik madde arama köpeği Zeytin eşliğinde durdurdukları şüpheli araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken otomobildeki D.B. ve İ.S. gözaltına alındı.
Yapılan sorgulamada birbirleri ile irtibatlı ve koordineli hareket ettikleri tespit edilen M.E. ve M.Ö ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ö. bazanın içinde saklanmış şekilde yakalanırken şahsın adli makamlarca arandığı tespit edildi.