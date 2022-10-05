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Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

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#Yalova#Polis#Operasyon
Yalova’daki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 14:06

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda birisi kadın toplam 6 kişi tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 126 gram sentetik kannabinoid, 3.42 gram kokain ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı düşünülen 2 kilo sıvı kimyasal madde de ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik madde arama köpeği Zeytin eşliğinde durdurdukları şüpheli araçta arama gerçekleştirdi. Aramada 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken otomobildeki D.B. ve İ.S. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada birbirleri ile irtibatlı ve koordineli hareket ettikleri tespit edilen M.E. ve M.Ö ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Ö. bazanın içinde saklanmış şekilde yakalanırken şahsın adli makamlarca arandığı tespit edildi.



Evde yapılan aramada 26.35 gram sentetik kannabinoid, 3.42 gram kokain ve uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 kilo sıvı kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda şahısların İstanbul ilinde irtibatlı oldukları belirlenen F.T ve H.B. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Yalova#Polis#Operasyon

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