Gündem Haberleri

Yalova’daki komşu dehşetine müfettiş

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

Yalova Çınarcık’ta önceki gün Muhammet Baca ve 14 aylık kızı İkra’yı darbeden komşuları Şener Ergin, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, iki müfettiş görevlendirdi. ​Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​“Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık evladımız ve babasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi.

​Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Kızımızın genel durumu iyi olup ailenin istemesi halinde taburcu edilebilecek durumdadır”

