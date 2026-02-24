Yalova’daki komşu dehşetine müfettiş

Haberin Devamı

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan İçişleri Bakanlığı, iki müfettiş görevlendirdi. ​Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​“Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık evladımız ve babasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yaşanan hadisenin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Mülkiye ve Jandarma müfettişi görevlendirdi.

​Devletimiz, vatandaşının huzuruna kasteden hiçbir girişime müsamaha göstermeyecektir. Özellikle çocuklarımıza yönelen her türlü şiddetin karşısında hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Kızımızın genel durumu iyi olup ailenin istemesi halinde taburcu edilebilecek durumdadır”