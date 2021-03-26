Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İran uyruklu A.S.’yi takibe aldı. A.S.’nin içerisinde bulunduğu taksiyi Yalova-Bursa karayolunda durduran ekipler, aramada sırt çantasında 1 kilo 516 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S.’nin verdiği bilgiler üzerine ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Uyuşturucu satışıyla ilgili olduğu iddiasıyla 4 kişinin daha yakalanması için, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ‘Venüs’ün de kullanıldığı operasyonda S.Ş., S.A., S.İ ve Ç.O. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1' i İranlı, 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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