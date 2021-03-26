MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
GeriGündem Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Recep CAN / YALOVA,(DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

YALOVA’da jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği Venüs’ün de kullanıldığı operasyonda 1' i İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İran uyruklu A.S.’yi takibe aldı. A.S.’nin içerisinde bulunduğu taksiyi Yalova-Bursa karayolunda durduran ekipler, aramada sırt çantasında 1 kilo 516 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S.’nin verdiği bilgiler üzerine ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Uyuşturucu satışıyla ilgili olduğu iddiasıyla 4 kişinin daha yakalanması için, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ‘Venüs’ün de kullanıldığı operasyonda S.Ş., S.A., S.İ ve Ç.O. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1' i İranlı, 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi