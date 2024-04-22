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Yalova'da tersanedeki feci kazada hayatını kaybeden başmühendise acı veda

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#Yalova#Kaza#Tershane
Yalovada tersanedeki feci kazada hayatını kaybeden başmühendise acı veda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 16:14

Yalova'nın Altınova ilçesindeki HAT-SAN Tershanesi'nde, devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışarak hayatını kaybeden başmühendis Özkan Kara (45), memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

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Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki HAT-SAN Tersanesi'nde dün saat 00.30 sıralarında tersane müdürü Alper Akalın ile başmühendis Özkan Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özkan Kara ile Alper Akalın, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen Özkan Kara, yaşamını yitirdi.

Yalovada tersanedeki feci kazada hayatını kaybeden başmühendise acı veda

Kara’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine getirildi. Mehmet Ali Kara ile Hatice Kara'nın 3 çocuğundan biri olan ve 3 yıldır HAT-SAN Tersanesi’nde çalıştığı öğrenilen başmühendis Özkan Kara için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kara'nın ailesinin yanı sıra yakınları ve ilçe halkı katıldı. Kara, cenaze namazının ardından Sivrihisar Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

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#Yalova#Kaza#Tershane

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