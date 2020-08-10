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Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:19,Son Güncelleme:

Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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YALOVA’da silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bazı kişilerin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı ihbarını aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından perşembe günü mahallede bulunan birçok eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda; ruhsatsız 3 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 26 kartuş, 38 mermi ele geçirildi. Evlerinde silah ve mermi ele geçirilen E.Y., T.İ., U.M. ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.K. ve E.C. gözaltına alındı.

Şüphelilere, ‘genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından idari yaptırım uygulandı.

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