Yalova'da sağanak yağış nedeniyle araçlar mahsur kaldı, trafik durma noktasına geldi

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Yalova sağanak yağışa teslim oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oldu. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sağanakta bir çok araç yolda kalırken trafikte de yoğunluklar oluştu. Sağanak Orman İşletme Kavşağı’nda trafiği ise durma noktasına getirdi. Belediye ekipleri bir çok sus baskını ihbarına yanıt vermeye çalışıyor.

Öte yandan kentte kurulan halk pazarlarında da esnaf ve vatandaşlar da yağıştan etkileniyor.