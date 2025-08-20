Yalova'da Roma dönemine ait mezar taşını satmaya çalışırken yakalandı

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.’nın tarihi eser niteliği taşıyan bir mezar taşını satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. İ.A. ile müşteri gibi irtibat kurup buluşan ekipler, Çınarcık ilçesinde toprağa gömülü halde gizlenen üzerinde insan figürü bulunan mezar taşını ele geçirdi.

Yalova Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede, mezar taşının Roma Dönemi’ne ait ve yaklaşık 1900 yıllık olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan İ.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.