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Abdulselam UĞUR/ARMUTLU (Yalova) (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:57,Son Güncelleme:

Yalova'da 'pes' dedirten düğün

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Yalova'da 'pes' dedirten düğün
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Yalova'da mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

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  • Yalovada tepki çeken düğün
  • Yalovada tepki çeken düğün
  • Yalovada tepki çeken düğün
  • Yalovada tepki çeken düğün
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında cumartesi günü yapılan düğünde koronavirüs tedbirleri unutuldu. Dansöz de oynatılan düğünde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı.

Onlarca kişinin el ele tutuşup dansözün etrafında toplanarak oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

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