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Yalova'da otoyolda tehlikeli takip! Trafikte görünce peşlerini bırakmadı

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#Trafik#Yalova#Polis
Yalovada otoyolda tehlikeli takip Trafikte görünce peşlerini bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 10:03

Yalova'da, Osmangazi Köprüsü mevkiinde iki otomobil arasındaki tehlikeli takip kameraya yansıdı. Konu ile ilgili konuşan avukat ise, 'Mavi arabadaki şahıslar müvekkilimi tatile giderken 2 gün önce dolandırdılar.' ifadelerini kullandı.

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Filmleri aratmayan takip, Yalova'nın Altınova ilçesi yakınlarında Osmangazi Köprüsü'ne metreler kala yaşandı. İddiaya göre, otoyolda ilerleyen otomobil sürücüsü, daha önce kendisini dolandıran kişileri seyir halindeki otomobilde görerek takibe başladı.

Takip edildiğini anlayan mavi renkli otomobilin sürücüsü ise yol vermemek için otoyolda manevralar yaptı. Kaza riski atlatan araçlar, gişeleri geçtikten sonra yol kenarında durdu. Sürücülerin aralarında konuşması ve mavi renkli otomobilin hızla hareket etmesi araç kamerasına yansıdı.

Otoyolda yaşanan kovalamaca araç kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca takip yapan otomobil sürücüsünün avukatı olduğunu belirten kişi, paylaşılan görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yalovada otoyolda tehlikeli takip Trafikte görünce peşlerini bırakmadı

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Avukat, "Bununla ilgili adli süreç de başlatıldı. Mavi arabadaki şahıslar müvekkilimi tatile giderken 2 gün önce dolandırdılar. Dönüş yolunda adamlarla karşılaşınca polisi arayıp aracı takip ediyorlar, bu sırada durdurmaya çalışıyorlar. Ancak şahıslar onlar olduğunu anladığı için kaçmaya çalışıyor sonra da kaza yaptırarak kurtulmak istiyorlar" dedi.

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#Trafik#Yalova#Polis

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