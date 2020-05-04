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Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 11:23,Son Güncelleme:

Yalova'da kumar operasyonunda 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

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Yalova'da kumar operasyonunda 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza
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YALOVA'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynatan 2 kişi ve oynayan 7 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine merkez Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde kumar oynandığı tespit edilen eve baskın düzenledi. Operasyonda, E.A., Y.A., B.D., F.K., F.K., H.C., A.İ., T.A., M.G. adlı şüpheliler yakalanırken, 4 deste oyun kağıdı, 9 adet adisyon ve masada bulunan paralara el konuldu. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 2 kişiye 2 bin 450 lira ceza kesildi. Operasyonda yakalanan 7 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları ve ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

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