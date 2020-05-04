Yalova'da kumar operasyonunda 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine merkez Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde kumar oynandığı tespit edilen eve baskın düzenledi. Operasyonda, E.A., Y.A., B.D., F.K., F.K., H.C., A.İ., T.A., M.G. adlı şüpheliler yakalanırken, 4 deste oyun kağıdı, 9 adet adisyon ve masada bulunan paralara el konuldu. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan 2 kişiye 2 bin 450 lira ceza kesildi. Operasyonda yakalanan 7 kişiye ise koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları ve ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.