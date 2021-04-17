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Recep CAN/YALOVA, (DHA)-
Haber Giriş: 17.04.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Yalova'da kumar operasyonu! 6 kişi suçüstü yakalandı

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Yalova'da kumar operasyonu! 6 kişi suçüstü yakalandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde polisin düzenlediği kumar operasyonunda 6 kişi suçüstü yakalandı, 22 gram esrar ve 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kumar ve Covid-19 tedbirlerine aykırı davranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Mahallesi’ndeki bir dairede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Alınan arama kararıyla girilen evde, 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramalarda 22 gram esrar, 2 kilo kaçak tütün ve 4 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilere kumar oynatmak, uyuşturucu kullanmak ve kaçakçılıktan adli işlem yapılırken, kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 25 bin 580 lira para cezası kesildi.

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