Yalova'da kumar operasyonu! 6 kişi suçüstü yakalandı

Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kumar ve Covid-19 tedbirlerine aykırı davranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Mahallesi’ndeki bir dairede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Alınan arama kararıyla girilen evde, 6 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramalarda 22 gram esrar, 2 kilo kaçak tütün ve 4 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilere kumar oynatmak, uyuşturucu kullanmak ve kaçakçılıktan adli işlem yapılırken, kurallara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 25 bin 580 lira para cezası kesildi.

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