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Yalova'da korkunç olay! Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü

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#Yalova#Çınarcık#Cinayet
Yalovada korkunç olay Tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 12:39

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde C.E. (40), birlikte alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Bahattin Arman'ı (62) boğazını keserek öldürdü.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahattin Arman ile arkadaşı C.E. buluşarak Taşliman Mahallesi Muhtar Ahmet Sugün Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonun alt kısmında, atıl şekilde bulunan dükkana girdi. Burada alkol alan iki arkadaş, bir süre sonra tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, C.E., yanında bulunan bıçakla Arman'ın boğazını keserek olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arman'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Bahattin Arman’ın cansız bedeni Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Yalova#Çınarcık#Cinayet

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