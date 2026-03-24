Yalova'da korkunç olay! Kaçırılıp ormanda 4 kişi tarafından dövüldü... 'Seni buralarda görmeyeceğiz'

#Yalova#Darp#Kaçırma Olayı
Yalovada korkunç olay Kaçırılıp ormanda 4 kişi tarafından dövüldü... Seni buralarda görmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 13:04

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 18 yaşındaki İsa Aydınhan, kaçırılıp, ormanda 4 kişi tarafından dövüldü. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan, "Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

Olay, 22 Mart’ta saat 20.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Çiçekçi Sokak’ta meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan kağıt toplayıcı motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Motosikletli, elindeki cismi Aydınhan'ın beline dayayıp zorla araca bindirdi. Korktuğu için motosiklete binmek zorunda kalan Aydınhan, Kelebekçayırı mevkisindeki ormana götürüldü. Burada 4 kişi tarafından darbedilen Aydınhan'ın eşyaları gasbedildi. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan da yolda karşılaştığı kişinin yardımı için polis merkezine gitti.

"SENİ BURALARDA GÖRMEYECEĞİZ"

Şikayet sonrası soruşturma başlatılırken, İsa Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Motordan inip elindeki cismi belime dayadı. Bıçak sandım, korktum. Motora binmemi söyledi. Yaşça da benden büyüktü. Bu yüzden mecburen bindim. Kaçmayı düşündüm ama motor hızlanınca inemedim. Ormanlık alanda 3 kişi daha vardı. Hep birlikte darbedip, üstümü yırttılar. Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

#Yalova#Darp#Kaçırma Olayı

