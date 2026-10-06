×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yalova'da korkunç olay! Gemi güvertesindeki boş tanka düşen tersane işçisi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Tersane#Yılmaz Çelikbilek
Yalovada korkunç olay Gemi güvertesindeki boş tanka düşen tersane işçisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 14:43

Yalova’nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 20 yaşındaki Yılmaz Çelikbilek, geminin güvertesinde yaptığı çalışma sırasında boş tanka düşüp hayatını kaybetti. Çelikbilek’in 10 gün önce çalışmak için Şanlıurfa'dan Yalova’ya geldiği belirtildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hersek Mahallesi İpekyolu Caddesi’ndeki bir tersanede meydana geldi. Şanlıurfa’dan Yalova'ya 10 gün önce çalışmak için gelen Yılmaz Çelikbilek, iddiaya göre geminin güvertesinde, boruları yıkamak için ilgili bölgeye gitti. Çelikbilek burada, tank menholünün bulunduğu bölümde zeminin üzerindeki naylon nedeniyle açıklığı fark edemedi. Naylonun üzerine basmasıyla Çelikbliek, boş tanka düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çelikbilek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan otopsisin ardından Yılmaz Çelikbilek, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ İNCELENİYOR

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında menholün üzerinin neden naylonla kapatıldığı, çalışma alanının güvenli hale getirilip getirilmediği ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı araştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#Tersane#Yılmaz Çelikbilek

BAKMADAN GEÇME!