Yalova’da ilk talimat

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Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Pendik Kaymakamlığı’ndan Yalova Valiliği’ne atanan Hülya Kaya, valilik bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı. Polis mangasını selamlayan, ardından da il protokolüyle tanışan Kaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şehrin kalkınması için gerekli tüm adımların atılacağını belirten Vali Kaya, “Bu görevi ifa ederken tarafsız, şeffaf, vatandaş odaklı ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacağız. Kadınların en üst düzeyde işgücüne katılımını hedefleyen, tarımsal üretimin ve turizmin şehrin kalkınmasındaki öneminin farkında olan, kalkınma odaklı ve çevreye duyarlı projeler için gerekli adımları atacağız” dedi.

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DEKONTU YOLLAYIN

Öte yandan Yalova Valiliği basın notunda, Vali Kaya, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini istedi. Bunun yerine depremden etkilenen vatandaşlar için AFAD tarafından oluşturulan banka hesaplarına bağış yapılmasını isteyen Kaya, dekontun da Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’ne ulaştırılmasını istedi.