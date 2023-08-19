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Yalova’da ilk talimat

Güncelleme Tarihi:

#Yalova Valiliği#Hülya Kaya#AFAD
Yalova’da ilk talimat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 07:00

Yalova Valiliği’ne atanan ve kentin 3’üncü kadın valisi olan Hülya Kaya, göreve başladı. Resmi törenle karşılanan Vali Kaya’nın ilk talimatı ise tebrik için çiçek gönderilmeyip, depremzedeler için AFAD’a bağış yapılması oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Pendik Kaymakamlığı’ndan Yalova Valiliği’ne atanan Hülya Kaya, valilik bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı. Polis mangasını selamlayan, ardından da il protokolüyle tanışan Kaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şehrin kalkınması için gerekli tüm adımların atılacağını belirten Vali Kaya, “Bu görevi ifa ederken tarafsız, şeffaf, vatandaş odaklı ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacağız. Kadınların en üst düzeyde işgücüne katılımını hedefleyen, tarımsal üretimin ve turizmin şehrin kalkınmasındaki öneminin farkında olan, kalkınma odaklı ve çevreye duyarlı projeler için gerekli adımları atacağız” dedi.

Yalova’da ilk talimat

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DEKONTU YOLLAYIN

Öte yandan Yalova Valiliği basın notunda, Vali Kaya, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini istedi. Bunun yerine depremden etkilenen vatandaşlar için AFAD tarafından oluşturulan banka hesaplarına bağış yapılmasını isteyen Kaya, dekontun da Valilik Özel Kalem Müdürlüğü’ne ulaştırılmasını istedi.         

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#Yalova Valiliği#Hülya Kaya#AFAD

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