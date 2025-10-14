Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü ve 7 kişi gözaltına alındı

Haberin Devamı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. İl Göç İdaresi Müdürü S.S.C., müdürlük çalışanları E.K. ve M.A., tercümanlar A.N. ve Y.G, iş takipçisi Q.G., emlakçı S.S.Y. ile esnaf A.B.J.B.'nin gözaltına alındığı, il dışında bulunan müdürlük personeli G.D.’nin de arandığı operasyonun; müdürlük personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettiklerine yönelik iddialar kapsamında başlatıldığı öğrenildi.