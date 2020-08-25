MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYalova'da hırsızlık yaptı, Bursa'da yakalandı
GeriGündem Yalova'da hırsızlık yaptı, Bursa'da yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:02 |  Son Güncelleme:

Yalova'da hırsızlık yaptı, Bursa'da yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yalova'da hırsızlık yaptı, Bursa'da yakalandı
Abone Olgoogle-news

YALOVA’da girdiği evden 2 bin 300 dolar çalan Erdem S., Bursa’da parkta otururken yakalandı. Gözaltına alınan Erdem S., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yalova’da 23 Haziran’da T.K. isimli kişi, evine hırsız girdiğini ve 2 bin 300 dolar parasının çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Yalova polisi, hırsızın kimliğinin Erdem S. olduğunu belirledi. Yalova’da yapılan aramalarda yakalanamayan Erdem S. için Bursa polisi de çalışma başlattı. Dün, Bursa’da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Parkı’nda kimlik kontrolü yapan ekipler, inceleme yaptığı kişinin Erdem S. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Erdem S., polis merkezine götürülürken, Bursa’daki işlemlerinin ardından Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle