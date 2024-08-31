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Yalova'da havaya ateş açan gelin ve damadı yakalamak için çalışma başlatıldı

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#Yalova#Gelin#Damat
Yalovada havaya ateş açan gelin ve damadı yakalamak için çalışma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 12:23

Yalova'da düğün konvoyu içerisinde yer alan otomobildeki damat M.K. (28) ile yanında oturan gelin D.K (26), ellerine aldıkları tabanca ile havaya rastgele ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, gelin ile damadı yakalamak için çalışma başlattı.

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Yalova'da davul zurna eşliğinde oynanıp, yakılan meşaleler arasında babaevinden alınan D.K., otomobili kullanan damat M.K.'nin yanına oturdu. Oluşturulan düğün konvoyunun önündeki otomobilde bulunan gelin ve damat, Termal yolu üzerinde araçtan çıkardıkları tabancalarla aynı anda havaya rastgele ateş etti.

Gelin ateşlediği silahı iki eliyle tutarken, damat bir eli ile direksiyonu kullandı, bir eliyle de tabanca ile ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, gelin ile damadı yakalamak için çalışma başlattı.

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#Yalova#Gelin#Damat

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